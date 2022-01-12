Онкобольная актриса Александра Яковлева с сентября не выходит на связь

Москва, 12 января. Последний раз 63-летняя актриса Александра Яковлева появлялась в социальных сетях в конце сентября прошлого года. Фанаты обеспокоились долгим отсутствием артистки.

Четыре года назад Яковлева узнала, что больна раком груди. Впервые о своем тяжелом заболевании она публично призналась в 2019 году. Врачи ставили неутешительные прогнозы, из-за чего актриса пребывала в депрессии. В какой-то момент она решила взять себя в руки и бороться за здоровье.

Летом прошлого года Яковлева принимала участие в выборах в родном Калининграде, однако ее кампания закончилась проигрышем. Долгое время она занималась общественными работами в городе, несмотря на свой диагноз.

Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» /

Последний раз актриса появлялась на своей странице в соцсети Instagram 26 сентября 2021 года. За несколько месяцев до этого она публиковала фотографию с коллегой Светланой Пермяковой. Уже тогда поклонники обратили внимание, что артистка сильно похудела, у нее начали выделяться скулы и подбородок.

Плохое состояние здоровья наблюдается и у актера Леонида Куравлева. Недавно он попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии и отрицательным результатом теста на COVID-19.