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Онкобольная актриса Александра Яковлева с сентября не выходит на связь

Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева с сентября не выходит на связь
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 12 января. Последний раз 63-летняя актриса Александра Яковлева появлялась в социальных сетях в конце сентября прошлого года. Фанаты обеспокоились долгим отсутствием артистки.

Четыре года назад Яковлева узнала, что больна раком груди. Впервые о своем тяжелом заболевании она публично призналась в 2019 году. Врачи ставили неутешительные прогнозы, из-за чего актриса пребывала в депрессии. В какой-то момент она решила взять себя в руки и бороться за здоровье.

Летом прошлого года Яковлева принимала участие в выборах в родном Калининграде, однако ее кампания закончилась проигрышем. Долгое время она занималась общественными работами в городе, несмотря на свой диагноз.

Онкобольная актриса Александра Яковлева с сентября не выходит на связь
Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» /

Последний раз актриса появлялась на своей странице в соцсети Instagram 26 сентября 2021 года. За несколько месяцев до этого она публиковала фотографию с коллегой Светланой Пермяковой. Уже тогда поклонники обратили внимание, что артистка сильно похудела, у нее начали выделяться скулы и подбородок.

Плохое состояние здоровья наблюдается и у актера Леонида Куравлева. Недавно он попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии и отрицательным результатом теста на COVID-19.

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Все новости / Шоу-бизнес / Онкобольная актриса Александра Яковлева с сентября не выходит на связь
рак кино instagram соцсети яковлева
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