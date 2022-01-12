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Компания Paramount Pictures показала последний трейлер нового фильма «Крик»

Общество
Компания Paramount Pictures показала последний трейлер нового фильма «Крик»
Кадр из фильма «Крик»

Лос-Анджелес, 12 января. Финальный трейлер пятого фильма хоррор-франшизы «Крик» опубликован на официальном YouTube-канале компании Paramount Pictures. Мировая премьера состоится 12 января.

Официально новая часть не имеет порядкового номера, что может означать перезапуск всей франшизы. При этом в новой картине отметились актеры, которые играли в предыдущих частях хоррора.

По сюжету фильма, американский городок Вудсборо, который 25 лет назад потрясла серия громких убийств, вновь оказался втянут в кровавую историю. Очередной маньяк-убийца преследует группу подростков, раскрывая опасные тайны прошлого.

Кортни Кокс, Нив Кэмпбелл и Дэвид Аркетт снова присоединились к актерскому составу «Крика». Сняли фильм режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Премьерный показ в России состоится 13 января.

Кинокритики уже успели посмотреть картину и оценили ее весьма положительно. Профессиональные рецензенты отметили работу сценаристов и назвали фильм достойным возрождением франшизы.

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