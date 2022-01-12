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Эксперты Speedme посоветовали покрывать автомобиль воском для защиты от грязи
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Эксперты Speedme посоветовали покрывать автомобиль воском для защиты от грязи

  /   Обновлено: 12 января 2022 05:25
Общество
Эксперты Speedme посоветовали покрывать автомобиль воском для защиты от грязи
publicdomainpictures.net  /  Paul Brennan / CC0

Москва, 12 января. Суровые зимние условия могут значительно испортить внешний вид автомобиля, если заранее не подготовить его. Одним из способов защиты машины от грязи является нанесение воска на лакокрасочное покрытие.

Особенную опасность для автомобиля в зимнее время представляет соль, используемая для защиты дорог от льда. Как объяснили специалисты, она будет пытаться растворить незащищенный металл транспортного средства. Однако перед нанесением воска автомобиль необходимо тщательно очистить от загрязнений, передает Speedme.ru.

Первым делом важно отмыть кузов, используя специальную пену. Колеса рекомендуется очищать вдали от машины, сбивая грязь с дисков струей пены. Когда авто тщательно вымыто, следует также обработать лакокрасочное покрытие с помощью специальной глины. Затем поверхность автомобиля можно без опаски отполировать и покрыть засиявший кузов слоем воска.

Также ранее автоэксперты перечислили причины, по которым машина может не заводиться в мороз. К ним относятся проблемы с аккумулятором, а также плохое качество топлива и моторного масла.

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