Телеканал «Рада» сообщил о «смерти» живого спикера Стефанчука

Киев, 12 января. Действующего спикера Верховной рады Руслана Стефанчука «похоронили» на украинском телевидении. Фотографию политика сопроводили неожиданной подписью «внезапно умер».

Ошибку телеканала заметили зрители и распространили это сообщение в Сети. За считанные часы оно превратилось в мем. Некоторые пользователи интернета решили, что «Рада» таким образом увеличивает просмотры и аудиторию.

«Впрочем, иногда складывается впечатление, что канал "Рада" так чудит специально в рамках своей промокампании. Чтоб хоть кто-то что-то о нем говорил и писал», — считает юзер.

Телеканалы «Прямий» и «5 канал» ранее в новогоднюю ночь вместо обращения президента Украины Владимира Зеленского транслировали выступление его предшественника Петра Порошенко. Экс-глава государства предстал на экране вместе с женой. Они с супругой рассказали о поездках на Донбасс и борьбе с коронавирусом.