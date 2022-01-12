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Телеканал «Рада» сообщил о «смерти» живого спикера Стефанчука

  /   Обновлено: 12 января 2022 05:24
Политика
Телеканал «Рада» сообщил о «смерти» живого спикера Стефанчука
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 12 января. Действующего спикера Верховной рады Руслана Стефанчука «похоронили» на украинском телевидении. Фотографию политика сопроводили неожиданной подписью «внезапно умер».

Ошибку телеканала заметили зрители и распространили это сообщение в Сети. За считанные часы оно превратилось в мем. Некоторые пользователи интернета решили, что «Рада» таким образом увеличивает просмотры и аудиторию.

«Впрочем, иногда складывается впечатление, что канал "Рада" так чудит специально в рамках своей промокампании. Чтоб хоть кто-то что-то о нем говорил и писал», — считает юзер.

Телеканалы «Прямий» и «5 канал» ранее в новогоднюю ночь вместо обращения президента Украины Владимира Зеленского транслировали выступление его предшественника Петра Порошенко. Экс-глава государства предстал на экране вместе с женой. Они с супругой рассказали о поездках на Донбасс и борьбе с коронавирусом.

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украина телеканал руслан стефанчук
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