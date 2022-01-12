Посольство России сравнило обвинения США в кризисе безопасности со скандальной речью Хейгела

Москва, 12 января. Обвинения Вашингтона в адрес Москвы о якобы вызванном кризисе безопасности являются переворачиванием фактов и напоминают о «беспочвенных обвинениях» экс-главы Пентагона Чака Хейгела. Такое заявление опубликовало посольство России в Twitter.

Бывший министр обороны США в 2014 году заявил, что Россия «с ее современной и боеспособной армией стоит на пороге НАТО». В ответ на это глава российского Минобороны Сергей Шойгу указал, что такие высказывания являются доказательством того, что Пентагон изучает сценарии военных операций у рубежей иностранного государства.

«Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о "кризисе безопасности, вызванном Россией", — в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову», — следует из сообщения российского диппредставительства.

Уэнди Шерман ранее сделала соответствующее заявление также на своей странице в Twitter. По ее словам, Москва якобы вызвала кризис безопасности, а Вашингтон в свою очередь призывает к деэскалации и ответным мерам на такое развитие событий.