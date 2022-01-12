Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 05:56
05:54
Происшествия
Катафалк с трупом внутри превратился в груду металлолома после ДТП с фурой в Сибири
05:46
Общество
Вильфанд предупредил о сильных морозах в южной части Западной Сибири на Старый Новый год
05:43
Экономика
Реальный размер пенсий и соцвыплат в России может измениться из-за инфляции
05:42
Политика
Глава украинского канала «НАШ»: Киев является «камешком в туфле» Путина
05:42
Общество
«Лаборатория Касперского» предупредила об опасности зарядки смартфона через USB-розетку
05:38
Экономика
Spiegel: проблемы с добычей газа в Нидерландах могут усилить зависимость ФРГ от «Газпрома»
05:32
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева с сентября не выходит на связь
05:32
Общество
Доктор Хомяков: длительное нарушение сна может привести к проблемам с сердцем и сосудами
05:27
Общество
Компания Paramount Pictures показала последний трейлер нового фильма «Крик»
05:25
Общество
Эксперты Speedme посоветовали покрывать автомобиль воском для защиты от грязи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Посольство России сравнило обвинения США в кризисе безопасности со скандальной речью Хейгела

Политика
Посольство России сравнило обвинения США в кризисе безопасности со скандальной речью Хейгела
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 января. Обвинения Вашингтона в адрес Москвы о якобы вызванном кризисе безопасности являются переворачиванием фактов и напоминают о «беспочвенных обвинениях» экс-главы Пентагона Чака Хейгела. Такое заявление опубликовало посольство России в Twitter.

Бывший министр обороны США в 2014 году заявил, что Россия «с ее современной и боеспособной армией стоит на пороге НАТО». В ответ на это глава российского Минобороны Сергей Шойгу указал, что такие высказывания являются доказательством того, что Пентагон изучает сценарии военных операций у рубежей иностранного государства.

«Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о "кризисе безопасности, вызванном Россией", — в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову», — следует из сообщения российского диппредставительства.

Уэнди Шерман ранее сделала соответствующее заявление также на своей странице в Twitter. По ее словам, Москва якобы вызвала кризис безопасности, а Вашингтон в свою очередь призывает к деэскалации и ответным мерам на такое развитие событий.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посольство России сравнило обвинения США в кризисе безопасности со скандальной речью Хейгела
шерман кризис безопасности россия и сша хейгел
Комментировать