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ФАН перечислил достижения покойного журналиста Зеленского

Общество
ФАН перечислил достижения покойного журналиста Зеленского
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Москва, 12 января. Телеведущий Михаил Зеленский до конца своих дней работал на каналах «Россия-1» и «Культура», он занимался сразу несколькими проектами и не собирался останавливаться на достигнутом.

Жизнь журналиста оборвалась в возрасте 46-ти лет. Трагедия произошла во время отдыха в Доминикане. По предварительной причине, местные врачи не смогли спасти Зеленского после перенесенного инсульта.

Ведущий имел два образования — медицинское и спортивное. Во время учебы он получил разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию. Этот навык пригодился журналисту в будущем, на проекте «Танцы на льду» он стал серебряным призером.

Зеленский работал на радио и на телевидении. В 2015 году он снял документальный фильм «Валаам. Остров спасения». Последние шесть лет журналист выступал в качестве ведущего на канале «Россия-Культура», в программах «Билет в Большой» и «Новости культуры» и в роли преподавателя Высшей школы телевидения «Останкино».

Ведущий Дмитрий Борисов ранее вспомнил, каким был его коллега Михаил Зеленский. Он принес соболезнования родным и близким журналиста.

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