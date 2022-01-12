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Бывший министр экономики Украины Суслов признал победу России в переговорах с США

Политика
Бывший министр экономики Украины Суслов признал победу России в переговорах с США
wikipedia.org  /  IgorTurzh / CC BY-SA 4.0

Киев, 12 января. Россия смогла победить США в рамках переговоров в Женеве, вынудив пойти на дискуссию по гарантиям собственной безопасности. Так считает экс-глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов.

Политик уверен, что Вашингтон должен с ясностью понимать, что Москва считает неприемлемым членство Киева в НАТО. По его словам, такое развитие событий рискует завершиться «термоядерной войной». В то же время Суслов подчеркнул, что американская сторона не имеет конкретного плана действий в сложившейся ситуации.

«Путин заставил американцев обсуждать вопрос безопасности России. Они к этому стремились. Им сейчас не нужно договориться о чем-то конкретно, но они выдвинули конкретный план», — заявил бывший министр экономики в эфире украинского телеканала «Наш».

Представители Москвы и Вашингтона 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям РФ о гарантиях безопасности, пишет RT. На нынешней неделе также пройдет заседание Совета Россия — НАТО.

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Все новости / Политика / Бывший министр экономики Украины Суслов признал победу России в переговорах с США
переговоры россия и сша минэкономики украины
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