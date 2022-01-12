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Маргарита Симоньян назвала преждевременной смерть Михаила Зеленского

Общество
Маргарита Симоньян назвала преждевременной смерть Михаила Зеленского
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 12 января. Журналист Михаил Зеленский скончался на отдыхе в Доминикане в возрасте 46 лет. Эта новость стала большой неожиданностью для его коллеги Маргариты Симоньян.

Предварительно известно, что смерть Зеленского наступила по причине инсульта. Незадолго до трагедии он попал в доминиканскую больницу, однако местные врачи не смогли его спасти.

«Миша Зеленский. Как рано-то, нет слов. Царство небесное», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Зеленский принимал участие во многих телевизионных проектах. Долгое время он работал на канале «Россия–1», на котором вел программы «Вести-Москва» и «Прямой эфир». Последние несколько лет он занимался передачами на телеканале «Культура».

Зеленский отдыхал в Доминикане в компании своей супруги, психолога Милы Рубинчик. Пара узаконила отношения в 2018 году и часто путешествовала. После смерти журналиста его жена удалила все публикации со своей страницы в Instagram и пока никак не прокомментировала трагедию.

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симоньян доминикана михаил зеленский
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