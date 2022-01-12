Терапевт Шаповаленко предупреждала Зеленского об угрозе инсульта еще в 2011 году

Москва, 12 января. Причиной смерти ведущего Михаила Зеленского, предварительно, стал инсульт. Предпосылки к развитию этого недуга у журналиста были еще десять лет назад, заявила врач Татьяна Шаповаленко.

Михаил Зеленским стал участником проекта «Подари себе жизнь» Минздрава РФ в 2011 году. И проблемы со здоровьем наблюдались у ведущего уже тогда. Журналист много курил, пил по семь-восемь чашек кофе в день, ел фаст-фуд.

«На работе телеведущему некогда поесть – отсюда нерегулярное питание, фаст-фуд и боли в желудке. Чтобы взбодриться, наш герой выпивает семь-восемь чашек кофе в день», — отмечала Шаповаленко на портале Минздрава.

Ведущий сдал анализы. Выяснилось, что у Зеленского высокий уровень гемоглобина. Его организм пытался восполнить дефицит кислорода на фоне многолетнего курения.

«Такой уровень опасен повышенным риском развития тромбозов в первую очередь в венах нижних конечностей. Эти тромбы могут отрываться и попадать, например, в головной мозг, вызывая инсульт», — предупреждала врач.

Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. Ему было всего 46 лет. Журналист был ведущим программы «Вести-Москва» и ток-шоу «Прямой эфир». В последние годы жизни Зеленский трудился на канале «Культура».