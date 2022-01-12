Читатели Wirtualna Polska окрестили задевшего Россию экс-министра Польши плохим дипломатом

Варшава, 12 января. Язык и риторика бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который оскорбительно высказался о России, неприемлемы для дипломата. Такое мнение озвучила аудитория польского портала Wirtualna Polska, возмутившаяся словами политика.

Оскорбление Сикорский выдал на суд общественности на своей странице в Twitter. Экс-министр пригрозил «дать России по яйцам» после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова. Российский дипломат назвал Североатлантический альянс проектом по освоению бесхозной после исчезновения Варшавского договора и СССР земли. Резкое заявление польского политика было встречено в штыки его соотечественниками.

«Совсем сдурел?» — возмутился поляк.

«А кто он сейчас такой? Его язык и риторика для дипломата неприемлемы», — заметил один из читателей.

«Пусть Сикорский полетит в Москву и прокричит то же самое на Красной площади, если он такой крутой», — призвал другой.

На слова Радослава Сикорского отреагировали многие другие политики, в их числе — официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет RT. Дипломат отметила, что поляк стал «жертвой концепции гендерного разнообразия».