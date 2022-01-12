Посольство России в Доминикане рассмотрело версию насильственной смерти ведущего Зеленского

Москва, 12 января. Российская сторона отрицает версию насильственной смерти журналиста Михаила Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь посольства РФ в Доминикане Алина Иванова.

Диппредставительство пристально следит за действиями властей республики и процессом выяснения всех обстоятельств трагедии. Причину смерти Зеленского в посольстве не называют, однако версию убийство исключают.

«Сегодня скоропостижно скончался Михаил Зеленский в Доминиканской Республике. Мы находимся в контакте с доминиканскими властями. Сейчас пока выясняются все обстоятельства, но версию о насильственной смерти в России опровергают», — заявила Иванова.

Заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович ранее объявил предварительную версию смерти 46-летнего Михаила Зеленского. Причиной трагедии мог стать инсульт, после которого журналиста не смогли реанимировать.