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Посольство России в Доминикане рассмотрело версию насильственной смерти ведущего Зеленского

  /   Обновлено: 12 января 2022 04:58
Общество
Посольство России в Доминикане рассмотрело версию насильственной смерти ведущего Зеленского
Pr Scr youtube.com  /  Прямой эфир

Москва, 12 января. Российская сторона отрицает версию насильственной смерти журналиста Михаила Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь посольства РФ в Доминикане Алина Иванова.

Диппредставительство пристально следит за действиями властей республики и процессом выяснения всех обстоятельств трагедии. Причину смерти Зеленского в посольстве не называют, однако версию убийство исключают.

«Сегодня скоропостижно скончался Михаил Зеленский в Доминиканской Республике. Мы находимся в контакте с доминиканскими властями. Сейчас пока выясняются все обстоятельства, но версию о насильственной смерти в России опровергают», — заявила Иванова.

Заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович ранее объявил предварительную версию смерти 46-летнего Михаила Зеленского. Причиной трагедии мог стать инсульт, после которого журналиста не смогли реанимировать.

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посольство смерть михаил зеленский
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