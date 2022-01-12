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Сочи и Саратов выбились в лидеры по росту медианной зарплаты в 2021 году

Экономика
Сочи и Саратов выбились в лидеры по росту медианной зарплаты в 2021 году
pixabay.com

Сочи, 12 января. Среди российских городов лидирующие позиции по увеличению медианной зарплаты заняли Сочи и Саратов. В 2021 году средняя заработная плата там выросла на 20% — до 36 тысяч и 30 тысяч рублей, следует из исследования сервиса «Авито Работа».

После двух лидеров идут Набережные Челны, Ростов-на-Дону и Уфа. В трех городах прибавка составила 17% — до 35 тысяч рублей. Стоит также отметить, что в Москве и Санкт-Петербурге медианная зарплата находится на традиционно высоком уровне — 58 тыс. руб. и 50 тысяч соответственно. Наибольшие показатели в регионах зафиксированы в Красноярске, Новосибирске и Екатеринбурге (37 тысяч), передает РИА Новости.

Тем временем аналитики из «Авито Недвижимости» выяснили, что стоимость студий в российских новостройках выросла за год почти наполовину (45%). Квадратный метр таких квартир за третий квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожал до 141,7 тыс. рублей.

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сочи саратов медианная зарплата в россии
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