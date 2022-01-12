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ГИБДД: диагностическая карта потребуется для регистрации подержанных машин

Общество
ГИБДД: диагностическая карта потребуется для регистрации подержанных машин
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 января. Закон об отмене обязательного техосмотра вступил в силу в конце декабря. Но владельцам подержанного транспорта при желании зарегистрировать автомобиль понадобится диагностическая карта, рассказали в ГИБДД.

Диагностическая карта потребуется для регистрации транспорта старше четырех лет. Кроме этого документа водителю для постановки машины на учет необходимо иметь заявление нового владельца автомобиля, удостоверение его личности.

При проведении процедуры водитель должен предоставить документы, идентифицирующие автомобиль – СТС и ПТС, оплатить госпошлину и предоставить материалы, устанавливающие основания для постановки транспорта на учет, внести изменения в регистрационные данные.

Закон, отменяющий обязательный регулярный техосмотр личного транспорта, подписал президент России Владимир Путин. Под действие документа попадают легковые автомобили и используемые в личных целях иные мототранспортные средства.

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ГИБДД автомобиль диагностическая карта
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