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Верховный суд России решит спор об условиях возврата подарочных карт

Общество
Верховный суд России решит спор об условиях возврата подарочных карт
pixabay.com  /  image4you

Москва, 12 января. Верховный суд России в феврале проведет слушание, в рамках которых разберется в правилах возврата подарочных сертификатов. Часто продавцы отвечают отказом на подобные обращения.

Соответствующее заявление поступило в ВС незадолго до праздников. В нем поднимался вопрос о законности правил магазинов, которые ограничивают возможность возврата денежных средств за неиспользованные подарочные карты. Участниками спора стали ООО «АромаЛюкс», в которое входят магазины косметики «Рив Гош», и кемеровское управление Роспотребнадзора, передает «Коммерсантъ».

Все началось с обращения в ведомство женщины, которой отказались возвращать деньги за сертификат в магазине «Рив Гош». Роспотребнадзор встал на сторону гражданки, в связи с чем «АромаЛюкс» получил штраф в 10 тысяч рублей. Позднее компания оспорила это решение в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти, выиграв дело.

Тогда Роспотребнадзор направил жалобу в Верховный суд, отметив, что Гражданский кодекс и закон о защите прав потребителей исключают возможность для продавца отказывать в возврате денег за подарочные карты. Слушание на эту тему пройдет 9 февраля.

Сертификаты на покупку товаров и услуг входят в число популярных подарков, в том числе и на Новый год. Вместе с этим каждый пятый россиянин признался, что остался недоволен полученным презентом.

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