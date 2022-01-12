США попросили Россию прекратить военные учения на границе с Украиной

Вашингтон, 12 января. Администрация президента США надеется на скорое прекращение маневров российских военных на западе страны. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам «атмосфера деэскалации» в ходе переговоров предполагает позитивный настрой в российско-американских отношениях. Ранее в Женеве завершился саммит России и США по гарантиям безопасности, который продолжался почти восемь часов.

«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — сообщил Прайс на брифинге для журналистов.

Западные СМИ в последнее время регулярно тиражируют вбросы о готовящемся «вторжении» России на Украину. Однако эта информация так и не получила подтверждений. Кроме того, перемещения российских войск внутри границ государства остается на усмотрение высшего руководства страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.