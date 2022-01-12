Приморские ветеринары прооперировали истощенного тигренка с травмой челюсти

Владивосток, 12 января. Тигренок был найден местным рыбаком на берегу приморской реки. У маленького хищника наблюдались истощение, обморожение и травма нижней челюсти.

Малыша доставили в реабилитационный центр незадолго до новогодних праздников. Специалистам удалось стабилизировать состояние тигренка, после чего ветеринары провели успешную операцию, благодаря которой хищник в будущем сможет вернуться в дикую природу.

«Тигренка обнаружил местный рыбак на берегу реки в Анучинском районе Приморского края. Человек поспешил сообщить о находке в охотнадзор, инспекторы оперативно прибыли на место и изъяли хищника из дикой природы», — рассказали в центре «Амурский тигр».

Хищник оказался самкой, возраст которой составляет четыре–пять месяцев. Специалисты считают, что тигренок отбился от матери во время поиска пищи, после чего, вероятно, подрался с собакой.

«В поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего столкнулся с собакой и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды. Из-за истощения в лютые морозы не смог себя согреть и получил обморожения травмированных тканей и хвоста. Сильное обморожение привело к некрозу тканей», — говорится в сообщении.

Тигренок весил всего 20 кг при норме в 30–40 кг. После операции он прошел медикаментозный курс, его состояние начало улучшаться. Сейчас самка прибавила 10 кг и почти достигла нормального веса. Если швы заживут удачно, а травма не приведет к последствиям, то малышку выпустят в дикую природу.

В Нижегородской области 2022 год начался с рождения тигрят. Хищник по кличке Барсик из зоопарка «Лимпопо» стал отцом двух замечательных малышей, родившихся в год тигра.