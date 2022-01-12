«Аэрофлот» отменил рейс Владивосток — Москва из-за технических проблем с воздушным судном

Владивосток, 12 января. Пассажирский самолет не смог вылететь из Владивостока в Москву по причине технической неисправности. Об этом сообщил представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Информационное табло воздушной гавани Владивостока свидетельствует о том, что самолет должен был вылететь в 09:20 по местному времени (2:20 мск). Вылет перенесли на час, а затем и вовсе отменили рейс.

«Рейс отменен по причине технической неисправности судна», — сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве.

Один из пассажиров самолета рассказал, что в зоне посадки скопилось порядка 400 человек, ожидающих вылета. Информация о дальнейших планах авиакомпании в связи с инцидентом не приводится.

На прошлой неделе в Москве задержали или отменили более 60 авиарейсов. Соответствующее решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий в столице.