Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 04:24
04:16
Политика
США попросили Россию прекратить военные учения на границе с Украиной
04:07
Общество
Приморские ветеринары прооперировали истощенного тигренка с травмой челюсти
04:00
Экономика
Экономист рассказала, почему «Газпром» снизил поставки газа в ЕС через Украину более чем на 50%
03:59
Происшествия
«Аэрофлот» отменил рейс Владивосток — Москва из-за технических проблем с воздушным судном
03:47
Политика
Politico: США поставят Украине списанное оборудование на сумму 200 млн долларов
03:43
Политика
Сенатор Косачев заявил, что США не будут с оружием в руках отстаивать расширение НАТО
03:41
Общество
ФАН вспомнил самые сенсационные выпуски «Прямого эфира» с участием Михаила Зеленского
03:41
Шоу-бизнес
Артистка Поргина: состояние здоровья актера Куравлева остается плохим
03:39
Общество
МВД: мошенники начали обманывать клиентов банков с помощью голосовых роботов
03:39
Общество
Минэк предложил обеспечить российским рабочим приоритет на госстройке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Politico: США поставят Украине списанное оборудование на сумму 200 млн долларов

Политика
Politico: США поставят Украине списанное оборудование на сумму 200 млн долларов
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 12 января. США собираются поставить Украине радарную систему и морское оборудование, ранее использованное Пентагоном, на сумму 200 млн долларов. Об этом пишет Politico.

Недавно телеканал CNN распространил информацию, что администрация президента США Джо Байдена тайно одобрила выделение Украине очередного пакета помощи в области безопасности на сумму 200 млн долларов. По данным источника, решение было принято за несколько недель до состоявшегося 10 января в Женеве саммита России и Соединенных Штатов.

По данным Politico, финансовая составляющая была утверждена в рамках полномочий Байдена на списание бюджетных средств. Согласно этому механизму, лидер страны может распорядиться об отправке средств, находящихся на вооружении у Пентагона в государство, «пребывающее в опасности».

Недавно политолог Руслан Бортник рассказал, почему НАТО всегда будет держать Украину «на коротком поводке». По его словам, Альянс никогда открыто не откажет Киеву во вступлении, но и не возьмет страну в организацию из-за России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Politico: США поставят Украине списанное оборудование на сумму 200 млн долларов
пентагон помощ ьукраине списанное оборудование
Комментировать