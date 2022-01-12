Politico: США поставят Украине списанное оборудование на сумму 200 млн долларов

Вашингтон, 12 января. США собираются поставить Украине радарную систему и морское оборудование, ранее использованное Пентагоном, на сумму 200 млн долларов. Об этом пишет Politico.

Недавно телеканал CNN распространил информацию, что администрация президента США Джо Байдена тайно одобрила выделение Украине очередного пакета помощи в области безопасности на сумму 200 млн долларов. По данным источника, решение было принято за несколько недель до состоявшегося 10 января в Женеве саммита России и Соединенных Штатов.

По данным Politico, финансовая составляющая была утверждена в рамках полномочий Байдена на списание бюджетных средств. Согласно этому механизму, лидер страны может распорядиться об отправке средств, находящихся на вооружении у Пентагона в государство, «пребывающее в опасности».

Недавно политолог Руслан Бортник рассказал, почему НАТО всегда будет держать Украину «на коротком поводке». По его словам, Альянс никогда открыто не откажет Киеву во вступлении, но и не возьмет страну в организацию из-за России.