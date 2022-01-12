Сенатор Косачев заявил, что США не будут с оружием в руках отстаивать расширение НАТО

Москва, 12 января. Соединенные Штаты заинтересованы в расширении состава Североатлантического альянса, однако они не готовы ради этого пойти на вооруженное противостояние. Такое мнение озвучил член Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор уверен, что Вашингтон преследует цели создания однополярного мира. По словам Косачева, Белый дом никогда не откажется от такой идеи. В то же время ради этой цели США не готовы взяться за оружие.

«Они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками. Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году», — сказал Константин Косачев в беседе с «Парламентской газетой».

Подобные «правила» сенатор охарактеризовал красными линиями. Именно их Белый дом не планирует переступать на политическом поприще.

Накануне в Женеве состоялись переговоры между делегациями Москвы и Вашингтона по вопросу гарантий безопасности. На днях также пройдет Совет Россия — НАТО.