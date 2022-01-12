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Артистка Поргина: состояние здоровья актера Куравлева остается плохим

Шоу-бизнес
Артистка Поргина: состояние здоровья актера Куравлева остается плохим
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 12 января. Актер Леонид Куравлев находится в больнице с признаками вирусной пневмонии. Его состояние оценивается как тяжелое, положительной динамики пока не наблюдается.

После прибытия в больницу Куравлев сдал тест на наличие коронавируса, однако его результат оказался отрицательным. На сегодняшний день врачи так и не поставили точный диагноз актеру, рассказала актриса Людмила Прогина со ссылкой на его сына.

«Плохо он себя чувствует, состояние не улучшилось, за ним следят врачи», — передает «Вечерняя Москва».

Куравлев находится в реанимационном отделении больницы в подмосковной Коммунарке. В октябре актер отпраздновал свое 85-летие. Зрители знают его по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и других.

Куравлев долгое время жаловался на пониженное давление, из-за которого чувствовал себя плохо. В августе прошлого года он вызывал скорую помощь, однако отказался от госпитализации. На этот раз попадания в больницу ему избежать не удалось.

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