ФАН вспомнил самые сенсационные выпуски «Прямого эфира» с участием Михаила Зеленского

Москва, 12 января. Телеведущий Михаил Зеленский скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане. За свою карьеру он успел поучаствовать во множестве проектов и передач. ФАН вспомнил самые запоминающиеся эпизоды его карьеры во время работы на «Прямом эфире».

В прошлом году телепередаче «Прямой эфир», которая идет на канале «Россия-1», исполнилось 10 лет. За время существования программы у нее сменилось трое ведущих — Михаил Зеленский, Борис Корчевников и Андрей Малахов. Зеленский стал первооткрывателем и вел передачу с 4 апреля 2011 по 30 апреля 2013 года.

Самый высокий человек в мире

Одним из самых запоминающихся эфиров телеведущего стал эпизод с молодым турком Султаном Косеном. В ноябре 2012 года Косен приехал в Россию, чтобы найти свою любовь. Однако сделать это не так просто — рост 29-летнего молодого человека составляет 2,51 метра, размах рук — почти три метра, а размер обуви — 62. Несмотря на все неудобства, Султан показал себя искренним человеком, с привлекательными глазами и улыбкой. Во время шоу Зеленский разбирался, в чем причины резкого «взросления» парня, можно ли было остановить этот процесс, почему Султан не стал баскетболистом и какие трудности испытывает Дядя Степа в нашем «усредненном мире».

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Живая кукла Барби

Второй сенсационный выпуск был посвящен Валерии Лукьяновой из Одессы. Девушка, известная своим невероятным сходством с куклой Барби, вела практически затворнический образ жизни. Многие были уверены, что это связано со страхом разоблачения, ведь иметь талию 42 сантиметра, обхват бедер 86 сантиметров и вес 42 килограмма без пластических операций невозможно. Девушку обвиняли в любви к фотошопу и обману. На передаче Зеленского Лукьянова познакомила зрителей со своей личной жизнью, рационом питания и спортивными нагрузками. В студии стало известно и о других Барби, которые пожертвовали природными данными ради кукольной внешности.

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Фрики или бодимодификаторы

Наконец третий выпуск был посвящен людям, желающим выделиться с помощью внешности. Нередко их относят к категории «фрики» и бросают вслед уничижительные слова, среди которых «ужас», «чудовище» и «кошмар». Отличаются эти герои инородными объектами в районе носа, ушей и губ, неестественным цветом глаз и кожи, раздвоенным языком. В эфире Зеленский разбирался, в чем причина такого поведения и нужно ли бить тревогу, если рядом появляется подобный бодимодификатор.

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Новость о смерти 46-летнего Михаила Зеленского потрясла общественность. Телеведущий внезапно скончался во время своего новогоднего отпуска с супругой. По предварительным данным известно, что журналист скончался от инсульта. Никаких подробностей ни близкие, ни коллеги Зеленского не приводят.