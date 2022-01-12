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МВД: мошенники начали обманывать клиентов банков с помощью голосовых роботов

Общество
МВД: мошенники начали обманывать клиентов банков с помощью голосовых роботов
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Москва, 12 января. Телефонные мошенники нашли новый способ обманывать своих жертв. Теперь они притворяются голосовыми роботами при звонке клиентам банков, сообщили в МВД РФ.

Новая преступная схема проста. Злоумышленники звонят человеку и при помощи голосового помощника сообщают о подозрительных операциях в личном кабинете банка. Если гражданин не подтвердит операции, его соединят с ненастоящим сотрудником финансовой организации.

«В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента», — отметили в МВД.

В ведомстве напомнили, что работники банков и голосовые роботы не звонят людям, а правоохранители не требуют участия в спецоперациях. Если гражданин стал жертвой злоумышленников, нужно сообщить о случившемся в полицию.

Новые схемы обмана появились и у интернет-мошенников. Теперь злоумышленники распространяют подозрительные видео с вредоносными ссылками в мессенджерах и социальных сетях. При переходе по ним гаджеты жертв заражаются вредоносным ПО.

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