Минэк предложил обеспечить российским рабочим приоритет на госстройке

Москва, 12 января. Минэкономразвития предложило предусмотреть право правительства давать приоритет российским и евразийским подрядным организациям во время проведения строительных госзакупок. Об этом говорится письме замминистра ведомства Владислава Федулова.

Соответствующая инициатива схожа с программой «Нанимай американцев» в Соединенных Штатах. Данная возможность станет одной из мер поддержки подрядчиков инфраструктурного строительства. Подлинность письма Федулова, направленного на рассмотрение в Минстрой и аппарат правительства, подтвердил источник, близкий к одному из ведомств, передает РБК.

«Такая мера позволит стимулировать занятость на российском рынке труда, а также работников с территории Евразийского экономического союза», — следует из документа.

Также ранее Минэкономразвития подготовило критерии соцпроектов, необходимых для выпуска облигаций. Разработанный план позволит решить ряд проблем таких групп населения, как малоимущих, безработных, пенсионеров, неполных, многодетных и молодых семей, детей-сирот, инвалидов и других.