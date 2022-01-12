Вдова телеведущего Зеленского удалила Instagram-аккаунт после скоропостижной смерти мужа

Москва, 12 января. Известный мужской психолог Мила Рубинчик ушла из соцсетей после трагической смерти мужа — телеведущего канала «Россия-1» Михаила Зеленского.

Пара проводила на курорте в Доминикане новогодние каникулы. В какой-то момент ведущему стало плохо, и медики госпитализировали его в больницу, но помочь ничем не смогли. Последние часы Зеленский провел в одном из доминиканских госпиталей.

Рубинчик все это время была рядом с мужем. На данный момент она никак не прокомментировала его смерть — девушка не общается с журналистами и знакомыми. Кроме того, она удалила все фотографии из Instagram-аккаунта, куда регулярно выкладывала свежий контент. Сейчас она не выходит на связь. Где теперь находится и чем занимается 39-летняя вдова Зеленского неизвестно.

Pr Scr instagram.com / @laksmila

По предварительной информации, причиной смерти Михаила Зеленского стал инсульт. Сейчас медики устанавливают обстоятельства, которые привели к гибели 46-летнего ведущего.