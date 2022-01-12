Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 02:54
02:46
Общество
Вдова телеведущего Зеленского удалила Instagram-аккаунт после скоропостижной смерти мужа
02:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала располневшую фигуру после новогоднего оливье
02:31
Экономика
Польша осталась с пустой трубой «Ямал — Европа» из-за новогоднего «подарка» России
02:29
Общество
Впервые житель Москвы без гражданства получил временное удостоверение личности
02:27
Политика
Сенатор Уорнер упрекнул США в предательстве Германии из-за санкций против «СП-2»
02:18
Общество
Посольство России подтвердило данные о месте смерти Михаила Зеленского
02:13
Шоу-бизнес
Хабенский все еще страдает после смерти жены от рака
02:11
Спорт
Купальник гимнастки Дины Авериной с ОИ в Токио решили продать за 1800 долларов
02:09
Общество
Адвокат Добровинский объяснил невозможность скорого освобождения Ефремова из тюрьмы
02:08
Наука
Ученые Университета Ноттингем Трент вычислили пропорции идеального снеговика
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вдова телеведущего Зеленского удалила Instagram-аккаунт после скоропостижной смерти мужа

  /   Обновлено: 12 января 2022 02:46
Общество
Вдова телеведущего Зеленского удалила Instagram-аккаунт после скоропостижной смерти мужа
Prnt Scr YouTube  /  Prt Scr / Россия 1

Москва, 12 января. Известный мужской психолог Мила Рубинчик ушла из соцсетей после трагической смерти мужа — телеведущего канала «Россия-1» Михаила Зеленского.

Пара проводила на курорте в Доминикане новогодние каникулы. В какой-то момент ведущему стало плохо, и медики госпитализировали его в больницу, но помочь ничем не смогли. Последние часы Зеленский провел в одном из доминиканских госпиталей.

Рубинчик все это время была рядом с мужем. На данный момент она никак не прокомментировала его смерть — девушка не общается с журналистами и знакомыми. Кроме того, она удалила все фотографии из Instagram-аккаунта, куда регулярно выкладывала свежий контент. Сейчас она не выходит на связь. Где теперь находится и чем занимается 39-летняя вдова Зеленского неизвестно.

Вдова телеведущего Зеленского удалила Instagram-аккаунт после скоропостижной смерти мужа
Pr Scr instagram.com / @laksmila

По предварительной информации, причиной смерти Михаила Зеленского стал инсульт. Сейчас медики устанавливают обстоятельства, которые привели к гибели 46-летнего ведущего.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вдова телеведущего Зеленского удалила Instagram-аккаунт после скоропостижной смерти мужа
смерть инсульт доминикана михаил зеленский мила рубинчик
Комментировать