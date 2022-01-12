Наташа Королева показала располневшую фигуру после новогоднего оливье

Майами, 12 января. Российская певица Наташа Королева опубликовала в своем Instagram-аккаунте сторис с отдыха. На коротком ролике видно, что артистка набрала вес после новогодних праздников.

Однако сама певица ничуть не стесняется располневшей фигуры. Она с удовольствием демонстрирует свои аппетитные формы, красуясь перед камерой в узком розовом купальнике. При этом она иронично обращается к своему накаченному красавцу-супругу — Сергею Глушко, известному под псевдонимом Тарзан.

«Сереженька, мне надо похудеть! Вон там кусочек, и там кусочек. Это все новогоднее оливье», — сказала она.

Pr Scr instagram.com / koroleva__star

С возрастом миниатюрная и сексуальная Наташа Королева, по мнению фанатов, становится настоящей русской женщиной. Многие говорят о том, что скоро звезда и вовсе начнет нянчить внуков, ведь ее сын недавно объявил о серьезных намерениях со стриптизершей Мелиссой Фокс. Такая перспектива певицу не совсем устраивает, даже не смотря на то, что сама Королева вышла замуж за стриптизера 20 лет назад.

Именно Сергей Глушко становится постоянным участником ее постов в Instagram. Не так давно Королева опубликовала совместный снимок со своим супругом, которые поклонники сочли неудачным. По их мнению, на фотографии зашкаливает количество фотошопа.