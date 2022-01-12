Польша осталась с пустой трубой «Ямал — Европа» из-за новогоднего «подарка» России

Москва, 12 января. Старания Польши по обретению газотранспортной независимости от России привели к опустошению трубы «Ямал — Европа». Такой исход не устраивает Варшаву, заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Компания «Газпром» отказалась от транзита топлива через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа» незадолго до Нового года. Это стало своеобразным подарком Варшаве, который позволил ей достичь независимости от Москвы в сегменте поставок энергоносителей. Вместе с этим Польша лишилась доходов от транзита голубого топлива и возможности отбирать его из магистрального трубопровода, напомнил эксперт.

«Польша наконец может радоваться своей независимости. По газопроводу "Ямал — Европа" со стороны России ничего не поступает – жизнь налаживается. "Газпром" занимается профилактическими ремонтами, раз никому ничего не надо», — цитирует Марцинкевича ФБА «Экономика сегодня».

Реверсные поставки газа из Германии по пустой ГТС не решают проблему покрытия потребностей Польши в соответствующем ресурсе. Реверс проводят частные трейдеры, он необходим всем сторонам для получения прибыли. По словам аналитика, это никак не связано с энергетическим балансом Польши, которая может остаться без прямых поставок «Газпрома».

«Газопровод "Ямал — Европа" может работать в реверсном режиме — поставки из Германии в Польшу вполне возможны. Но здесь нет никакой государственной воли и геополитической составляющей — это газовые трейдеры между собой выясняют свои отношения», — заключил эксперт.

Контракт Польши с «Газпромом» заканчивается 31 декабря текущего года. Варшава осознает всю сложность переговоров с российской стороной, в связи с чем готовится к новым энергетическим реалиям. Не исключено, что через несколько месяцев Польша начнет получать отечественное топливо транзитом через Германию. После истечения контракта с Россией польская сторона делает ставку на мощности Baltic Pipe.