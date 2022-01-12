Впервые житель Москвы без гражданства получил временное удостоверение личности

Москва, 12 января. Зеленый «паспорт негражданина» получил 53-лентний Якубджан Х. Мужчина больше двух лет находился в центре временного содержания иностранных граждан. Теперь он стал первым обладателем «зеленого паспорта».

Мужчина родился в Душанбе, но когда ему исполнилось пять — переехал в Астрахань. Как сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева, новоиспеченный «гражданин» не посещал школу и вел асоциальный образ жизни.

«Первым человеком в Москве, который получил так называемый зеленый паспорт негражданина, то есть временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Х. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует ее издание.

Меркачева добавила, что Якубджану также выдали кнопочный телефон. Возможно, ему удастся найти близких или знакомых людей, которые помогут ему найти постоянный дом.

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