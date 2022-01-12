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Впервые житель Москвы без гражданства получил временное удостоверение личности

Общество
Впервые житель Москвы без гражданства получил временное удостоверение личности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 января. Зеленый «паспорт негражданина» получил 53-лентний Якубджан Х. Мужчина больше двух лет находился в центре временного содержания иностранных граждан. Теперь он стал первым обладателем «зеленого паспорта».

Мужчина родился в Душанбе, но когда ему исполнилось пять — переехал в Астрахань. Как сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева, новоиспеченный «гражданин» не посещал школу и вел асоциальный образ жизни.

«Первым человеком в Москве, который получил так называемый зеленый паспорт негражданина, то есть временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Х. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует ее издание.

Меркачева добавила, что Якубджану также выдали кнопочный телефон. Возможно, ему удастся найти близких или знакомых людей, которые помогут ему найти постоянный дом.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предупредил, что в 2022 году в Россию хлынет большой поток мигрантов. По мнению специалиста, причиной станут изменения в экономике стран СНГ.

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москва негражданин временное удостоверение личности
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