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Сенатор Уорнер упрекнул США в предательстве Германии из-за санкций против «СП-2»

  /   Обновлено: 12 января 2022 02:27
Политика
Сенатор Уорнер упрекнул США в предательстве Германии из-за санкций против «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 12 января. Правительство Соединенных Штатов предаст Германию, если примет санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал американский сенатор от демократической партии Марк Уорнер в интервью Bloomberg.

Речь идет о законопроекте, предложенном республиканцем Тедом Крузом. По словам Уорнера, он относится к проекту российского трубопровода скептически. Однако политик отметил, что принятие Вашингтоном ограничительных мер против «Северного потока — 2» было бы предательством интересов Берлина.

«Мне не нравится идея "Северного потока — 2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину», — заявил сенатор.

Как стало известно ранее, Соединенные Штаты намерены продолжить работу по предотвращению запуска российского газопровода совместно с Германией и странами Евросоюза. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, власти Германии предприняли для этого значительные шаги. Однако многие депутаты бундестага и сами немцы категорически против торможения запуска проекта.

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