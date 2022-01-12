Сенатор Уорнер упрекнул США в предательстве Германии из-за санкций против «СП-2»

Вашингтон, 12 января. Правительство Соединенных Штатов предаст Германию, если примет санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал американский сенатор от демократической партии Марк Уорнер в интервью Bloomberg.

Речь идет о законопроекте, предложенном республиканцем Тедом Крузом. По словам Уорнера, он относится к проекту российского трубопровода скептически. Однако политик отметил, что принятие Вашингтоном ограничительных мер против «Северного потока — 2» было бы предательством интересов Берлина.

«Мне не нравится идея "Северного потока — 2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину», — заявил сенатор.

Как стало известно ранее, Соединенные Штаты намерены продолжить работу по предотвращению запуска российского газопровода совместно с Германией и странами Евросоюза. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, власти Германии предприняли для этого значительные шаги. Однако многие депутаты бундестага и сами немцы категорически против торможения запуска проекта.