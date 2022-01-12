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Посольство России подтвердило данные о месте смерти Михаила Зеленского

Общество
Посольство России подтвердило данные о месте смерти Михаила Зеленского
PrScr YouTube  /  Россия 1

Москва, 12 января. Телеведущий Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане 11 января. Эту информацию подтвердил руководитель отдела дипмиссии в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

Михаила Зеленского госпитализировали в одну из больниц Доминиканы. Врачи боролись за жизнь журналиста, но спасти его не смогли. По предварительной версии, причиной смерти стал инсульт.

«Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней», — цитирует слова дипломата Панкова РИА Новости.

Зеленский на протяжении многих лет работал на телеканале «Россия-1». Он был ведущим программы «Вести-Москва» и ток-шоу «Прямой эфир». В последние годы он трудился на канале «Культура» и был куратором нескольких передач.

Известие о смерти журналиста Михаила Зеленского потрясло всю общественность. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который работал вместе с умершим ведущим более 20 лет, поделился своими эмоциями в своем Telegram-канале.

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смерть ведущий михаил зеленский
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