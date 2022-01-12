Хабенский все еще страдает после смерти жены от рака

Москва, 12 января. Актер Константин Хабенский спустя 14 лет все еще переживает из-за смерти жены Анастасии, которая скончалась из-за рака головного мозга. Об этом пишет «Экспресс газета».

Артист сообщил, что до сих пор не смог забыть мать своего ребенка. О диагнозе пара узнала слишком поздно и отчаянно пыталась бороться с болезнью. Константин и Анастасия даже пробовали обратиться к знахарю, однако все попытки оказались тщетны. Даже вторая операция и экспериментальное лечение в США не помогли спасти женщину.

После смерти жены Хабенский оказался с годовалым ребенком на руках. Мальчика на воспитание взяла мать Анастасии и увезла его в Барселону. Однако позже актер настоял на возвращении сына в Россию и купил для них в Москве отдельную квартиру.

А сегодня, 11 января, Константину Хабенскому исполняется 50 лет, передает RT. Редакция Федерального агентства новостей подготовила список самых значимых ролей одного из известнейших российских актеров.