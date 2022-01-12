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Купальник гимнастки Дины Авериной с ОИ в Токио решили продать за 1800 долларов

  /   Обновлено: 12 января 2022 02:11
Спорт
Купальник гимнастки Дины Авериной с ОИ в Токио решили продать за 1800 долларов
vk.com  /  Нижегородская область

Москва, 12 января. Российская гимнастка Дина Аверина стала серебряным призером в многоборье на прошедшей Олимпиаде в Токио. Теперь купальник, в котором она завоевала медаль, выставлен на продажу.

Информация о продаже костюма Авериной появилась в Instagram мастерской дизайнера Светланы Герасимовой. За купальник гимнастки просят 1800 долларов (126 тыс. рублей).

«Переливы голубых, синих, фиолетовых кристаллов в сочетании с золотом смотрится очень дорого и элегантно. Небольшие воланы с градиентом из голубого в белый цвет придают купальнику нежность. Купальник отлично подойдет для выступления под классические композиции», — говорится в посте дизайнера.

Дине Авериной всего 23 года, но она уже является 18-кратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике. На чемпионате мира в Китакюсю девушка завоевала пять золотых медалей.

Ранее спортсменка выразила свое мнение о прошедшем чемпионате России по фигурному катанию. Аверина поддержала Елизавету Туктамышеву, которая заняла только седьмую строчку.

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