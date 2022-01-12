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Адвокат Добровинский объяснил невозможность скорого освобождения Ефремова из тюрьмы

Общество
Адвокат Добровинский объяснил невозможность скорого освобождения Ефремова из тюрьмы
Пресс-служба Мосгорсуда

Москва, 12 января. Осужденному актеру Михаилу Ефремову не стоит надеяться на скорое условно-досрочное освобождение из колонии. Такое заявление сделал известный адвокат Александр Добровинский.

Он указал на безграмотность юристов артиста, которые считают возможным УДО своего подзащитного в ближайшее время. Говорить о подобных вещах имеет смысл только после отбывания половины срока, передает Life.

«Еще даже не наступил срок, на котором можно ходатайствовать об УДО. А в соответствии со ст. 15 ч. 4 преступление, совершенное Михаилом Ефремовым, относится к тяжким. УДО возможно только после отбытия не менее половины срока наказания», — пояснил Добровинский.

Актер театра и кино России Борис Щербаков ранее призвал освободить Михаила Ефремова по УДО. Он полагает, что артист уже понес достаточное наказание за смертельное ДТП устроенное в нетрезвом виде.

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