Ученые Университета Ноттингем Трент вычислили пропорции идеального снеговика

Лондон, 12 января. Доктор математики Джеймс Хинд из Университета Ноттингем Трент в Великобритании вместе с коллегами провел исследование, в котором определили пропорции идеального снеговика. Об этом говорится в материале портала Новости Mail.ru.

Сообщается, что точные пропорции снеговика исследователи рассчитали при помощи математических формул. В работе специалисты использовали такие параметры, как температура окружающего воздуха, свежесть и чистота снега, а также количество и диаметр шаров, используемых для лепки.

Как выяснили математики, идеальный снеговик должен состоять из трех снежных шаров. Наиболее оптимальным диаметром они назвали 80, 50 и 30 сантиметров. При этом высота самого снеговика должна составлять 1,62 метра. Глаза нужно расположить не ближе, чем в пяти сантиметрах друг от друга, а длина морковки для носа должна быть ровно четыре сантиметра.

Однако лепка снеговиков в людных местах также несет риск заразиться коронавирусной инфекцией. По словам ученых Cedars-Sinai, COVID-19 способен спровоцировать выработку самоатакующих антител.