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Ведущий «Пусть говорят» Борисов рассказал, каким был его покойный коллега Зеленский

  /   Обновлено: 12 января 2022 01:59
Общество
Ведущий «Пусть говорят» Борисов рассказал, каким был его покойный коллега Зеленский
instagram.com  /  @ddborisov

Москва, 12 января. Журналист Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. Ведущий Дмитрий Борисов выразил соболезнования семье и близким своего коллеги.

Михаил Зеленский умер в одной из доминиканских больниц 11 января. По предварительным данным, смерть наступила из-за инсульта. Информацию уже подтвердил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович.

«Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский, первый ведущий шоу "Прямой эфир" и многолетний программы "Вести-Москва". Всего 46. Соболезнования всем близким, друзьям и коллегам. Михаил был настоящим профи и, было видно, очень светлым человеком», — написал в Twitter Борисов.

Печальное известие потрясло общественность. Принести свои соболезнования семье Зеленского поспешили не только поклонники, но и коллеги умершего журналиста. В их числе оказался известный комментатор Дмитрий Губерниев.

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смерть дмитрий борисов михаил зеленский
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