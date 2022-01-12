Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в Кировской области

Оричи, 12 января. Правоохранители сообщили о найденном теле несовершеннолетнего с ножевыми ранениями в Оричевском районе Кировской области.

Рядом с убитым ребенком находился труп его отца без признаков насильственной смерти. При этом квартира, где произошел инцидент была заперта изнутри. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.

«На место происшествия выехали руководитель следственного управления Андрей Виноградов, сотрудники Нововятского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты», – сообщили в ведомстве.

Недавно в Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, зарезавшего свою возлюбленную. По предварительным данным, инцидент произошел из-за бытовой ссоры.