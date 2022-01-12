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Звездный адвокат Жорин назвал смерть журналиста Зеленского недоразумением

Общество
Звездный адвокат Жорин назвал смерть журналиста Зеленского недоразумением
instagram.com  /  @advokatzhorin

Москва, 12 января. Телеведущий Михаил Зеленский производил впечатление человека, с которым не может произойти какой-либо несчастный случай. Такое замечание сделал звездный адвокат Сергей Жорин.

Новость о неожиданной смерти журналиста повергла его в шок. Юрист рассказал, что Зеленский был большим профессионалом, всегда тщательно готовился к эфирам, стильно одевался и мастерски умел менять телевизионные амплуа, передает Пятый канал.

«До сих пор не могу поверить в случившееся, мне кажется это какое-то недоразумение, потому что Михаил Зеленский производил впечатление человека, с которым не может произойти какая-то подобная ситуация... Невероятно жаль, это, наверное, один из немногих публичных людей, который никогда не был замешан в каких-либо скандалах, он очень нравился зрителям», — заявил Жорин.

Михаил Зеленский умер во время отдыха с супругой в Доминикане. Журналисту потребовалась экстренная медицинская помощь, но врачи не смогли спасти российского ведущего.

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