Звездный адвокат Жорин назвал смерть журналиста Зеленского недоразумением

Москва, 12 января. Телеведущий Михаил Зеленский производил впечатление человека, с которым не может произойти какой-либо несчастный случай. Такое замечание сделал звездный адвокат Сергей Жорин.

Новость о неожиданной смерти журналиста повергла его в шок. Юрист рассказал, что Зеленский был большим профессионалом, всегда тщательно готовился к эфирам, стильно одевался и мастерски умел менять телевизионные амплуа, передает Пятый канал.

«До сих пор не могу поверить в случившееся, мне кажется это какое-то недоразумение, потому что Михаил Зеленский производил впечатление человека, с которым не может произойти какая-то подобная ситуация... Невероятно жаль, это, наверное, один из немногих публичных людей, который никогда не был замешан в каких-либо скандалах, он очень нравился зрителям», — заявил Жорин.

Михаил Зеленский умер во время отдыха с супругой в Доминикане. Журналисту потребовалась экстренная медицинская помощь, но врачи не смогли спасти российского ведущего.