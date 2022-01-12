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Ребенок помог спасателям эвакуировать постояльцев горящего дома престарелых в Пушкине

Происшествия
Ребенок помог спасателям эвакуировать постояльцев горящего дома престарелых в Пушкине
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пушкино, 12 января. Несовершеннолетний вместе со спасателями помогал вызволять из горящего дома престарелых в подмосковном Пушкине пожилых людей. В итоге 48 человек, среди которых — 12 лежачих больных, были эвакуированы.

Одной из причин пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, передает RT. Главным героем стал 11-летний мальчик Никита, который поучаствовал в спасении стариков.

«Там все сработали очень быстро и оперативно. Даже у меня 11-летний ребенок ходил и помогал выносить людей оттуда. Доводить пенсионеров, пожилых людей из дома престарелых в машины скорой помощи, и с сотрудниками МЧС на носилках носил», — сказала его мама Александра.

В пожаре пострадали 57 человек. Все они были доставлены в больницу, и сейчас их жизням ничего не угрожает, сообщили в региональном отделении Министерства здравоохранения России.

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