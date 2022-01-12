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Появились предварительные данные о причине смерти журналиста Зеленского

Общество
Появились предварительные данные о причине смерти журналиста Зеленского
Prnt Scr YouTube  /  Prt Scr / Прямой эфир

Москва, 12 января. Телеведущий Михаил Зеленский мог умереть из-за инсульта. Об этом заявил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович.

Официально эта информация пока не подтверждена. По предварительным сведениям, журналисту стало плохо во время отдыха в Доминикане, ведущего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи не смогли спасти жизнь звезде российского телевидения.

Михаил Зеленский долгие годы вел программу «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последние годы курировал сразу несколько проектов на «Культуре».

Несколько лет назад журналист женился третий раз. Его женой стала психолог Мила Рубинчик, во время трагедии она находилась рядом с мужем.

Свои соболезнования принес спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он рассказал, что дружил с Зеленским более 20-ти лет и не может поверить в смерть коллеги.

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