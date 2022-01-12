Дженнифер Энистон проиграла экс-мужчине «Золотой глобус» за лучшую женскую роль

Лос-Анджелес, 12 января. Трансгендерная актриса Микаэла Джей Родригес получила кинопремию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в теледраме «Поза». В гонке за награду артистка обогнала таких звезд, как Дженнифер Энистон и Кристин Барански.

Данный случай стал первым в истории, когда столь престижную награду в мире кинематографа получила актриса, ранее бывшая мужчиной. В гонке за «Золотой глобус» 31-летняя Микаэла Джей Родригес также оставила позади Элизабет Мосс и Узо Адубу.

«Эта награда открывает дверь для многих молодых и талантливых людей. Они увидят, что у них возможностей гораздо больше, чем они думают. Они увидят, чего может достичь молодая чернокожая латиноамериканка из Ньюарка. Любовь побеждает», — сказала Родригес.

В этом году 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла в закрытом формате — на ней не присутствовали представители прессы, звезды и гости. На телеканале NBC не велась традиционная трансляция мероприятия, равно как и видеоэфир в онлайн-режиме. Актриса Джейми Ли Кертис и актер Арнольд Шварценеггер были единственными звездными гостями церемонии.

На «Золотой глобус» был номинирован и сверхпопулярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара», пишет RT. В свою очередь пользователи известного портала Metacritic сочли лучшим сериалом 2021 года «Наследников».