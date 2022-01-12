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Поклонники Михаила Зеленского: после смерти журналиста ушла целая эпоха

Общество
Поклонники Михаила Зеленского: после смерти журналиста ушла целая эпоха
Prnt Scr YouTube  /  Prt Scr / Россия 1

Москва, 12 января. Ведущий программы «Прямой эфир» Михаил Зеленский ушел из жизни в возрасте 46 лет. Поклонники журналиста высказали слова соболезнования в социальных сетях.

Информация о смерти телеведущего появилась в СМИ в ночь на 12 января. На данный момент причина ухода из жизни Зеленского в Доминикане не уточняется. Известно, что журналист попал в местную больницу, однако врачи не смогли спасти россиянина. По словам поклонников ведущего, вместе с ним ушла целая эпоха.

«Земля пухом. Огромнейший профессионал своего дела и просто хороший человек. Лучшие как известно уходят первыми», — написали фанаты Зеленского.

«Как жаль... Совсем молодой. Светлая память», — скорбит другой поклонник.

«Как же так ужасно начался 2022 год? — отметил третий.

Ранее смерть журналиста Михаила Зеленского подтвердил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович. Слова соболезнования в связи с уходом ведущего из жизни он написал в Facebook.
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