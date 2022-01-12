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Губерниев ужаснулся новости о смерти журналиста Зеленского

  /   Обновлено: 12 января 2022 01:05
Общество
Губерниев ужаснулся новости о смерти журналиста Зеленского
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 12 января. Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ужаснулся новости про скоропостижную смерть своего друга и коллеги по цеху Михаила Зеленского. Ведущий программы «Прямой эфир» ушел из жизни в возрасте 46 лет.

В ночь на 12 января в СМИ появилась информация, что телеведущий скончался при невыясненных обстоятельствах в Доминикане. Вероятно, состояние Зеленского резко ухудшилось и он попал в местную больницу, но медики не успели спасти россиянина. Доподлинная причина смерти журналиста пока остается неизвестной.

«Господи, Миша Зеленский умер… Больше 20-ти лет вместе работали, дружили… Боже мой, горе… Парню всего 46 было…» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Зеленский многие годы посвятил телеканалу «Россия-1», работая ведущим программ «Вести-Москва» и ток-шоу «Прямой эфир». Об утрате народного любимца сообщил Александр Ефимович — заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура», где Зеленский трудился в последние годы.

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Дмитрий Губерниев михаил зеленский телеканал россия-культура
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