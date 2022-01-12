Рособрнадзор отчитался о планах перенести ЕГЭ по некоторым предметам на компьютеры

Москва, 12 января. Перевод единого государственного экзамена по математике, физике и химии на компьютеры не планируется в ближайшем будущем. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Выпускники сдают ЕГЭ по информатике на компьютерах. Но экзамены по математике, физике и химии предполагают запись большого количества формул. И их набором занимаются профессионалы, пишет ТАСС.

«Это не может быть элементом ограниченного по времени экзамена по математике, физике или химии и не должно влиять на результаты экзамена. Поэтому компьютеризация данных экзаменов - это, скорее, не вопрос ближайшего будущего», — отметили в ведомстве.

Быстрый перенос предметов ЕГЭ на компьютеры, по мнению экспертов Рособрнадзора, может стать затратным и рискованным мероприятием. И подобная мера не решит общественно значимых проблем.

Эксперты ВШЭ выяснили, сколько баллов требуется выпускнику для поступления в вуз на бюджет. Отмечается, что в 2021 году этот показатель снизился на 0,5 и составил 70,3 балла.