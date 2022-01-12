Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 01:20
01:15
Общество
Поклонники Михаила Зеленского: после смерти журналиста ушла целая эпоха
01:05
Общество
Губерниев ужаснулся новости о смерти журналиста Зеленского
01:03
Общество
Рособрнадзор отчитался о планах перенести ЕГЭ по некоторым предметам на компьютеры
01:02
Общество
Телеканал «Культура» подтвердил информацию о смерти журналиста Михаила Зеленского
00:56
Политика
Захарова высмеяла Блинкена за двойные стандарты в вопросе силового изменения границ
00:36
Общество
Умер ведущий «Прямого эфира» Михаил Зеленский
00:28
Армия
КНДР заявила об успешном проведении испытаний гиперзвуковой ракеты 11 января
00:24
Экономика
Аналитик Косарева усомнилась в увеличении зарплат россиян вслед за инфляцией
00:23
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на проспекте Народного Ополчения в Петербурге
00:23
Общество
Глава NASA Нельсон с нетерпением ждет личной встречи с Рогозиным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Телеканал «Культура» подтвердил информацию о смерти журналиста Михаила Зеленского

  /   Обновлено: 12 января 2022 01:02
Общество
Телеканал «Культура» подтвердил информацию о смерти журналиста Михаила Зеленского
Prnt Scr YouTube  /  Prt Scr / Россия 1

Москва, 12 января. Телеведущий и журналист Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни. Эту информацию подтвердил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович в Facebook.

Михаил Зеленский был ведущим программ «Билет в Большой» и «Новости культуры», обозревателем канала «Культура». Ранее журналист работал на телеканале «Россия-1», «Россия-24» и «ТВ Центр». Известен по ток-шоу «Прямой эфир».

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович в своем посте.

Зеленский умер по время отдыха в Доминикане. Пока причины смерти его неизвестны. Уточняется, что журналиста госпитализировали в одну из местных больниц, но медики не смогли спасти ему жизнь.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Телеканал «Культура» подтвердил информацию о смерти журналиста Михаила Зеленского
смерть культура михаил зеленский
Комментировать