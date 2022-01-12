Телеканал «Культура» подтвердил информацию о смерти журналиста Михаила Зеленского

Москва, 12 января. Телеведущий и журналист Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни. Эту информацию подтвердил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович в Facebook.

Михаил Зеленский был ведущим программ «Билет в Большой» и «Новости культуры», обозревателем канала «Культура». Ранее журналист работал на телеканале «Россия-1», «Россия-24» и «ТВ Центр». Известен по ток-шоу «Прямой эфир».

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович в своем посте.

Зеленский умер по время отдыха в Доминикане. Пока причины смерти его неизвестны. Уточняется, что журналиста госпитализировали в одну из местных больниц, но медики не смогли спасти ему жизнь.