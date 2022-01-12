Захарова высмеяла Блинкена за двойные стандарты в вопросе силового изменения границ

Москва, 12 января. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о недопустимости силового изменения границ противоречат позиции Вашингтона. На это в своих соцсетях указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила о словах американского чиновника, который определил цель Соединенных Штатов Америки на переговорах в Женеве. Американская сторона намерена защищать основные принципы международных отношений. Блинкен уточнил, что США якобы не позволят насильно изменять территориальные границы государств, ограничивать страны во вступлении в союзы и устанавливать сферы влияния.

«Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?» — иронично подметила Захарова.

Она поинтересовалась, как же США раньше могли вмешиваться в дела тех регионов, к которым не имеют никакого отношения. Речь идет о бомбардировке Югославии силами НАТО в 1999 году.

Энтони Блинкен ранее позволил себе еще одно возмутительное высказывание. Он назвал главной целью Москвы «восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза».