КНДР заявила об успешном проведении испытаний гиперзвуковой ракеты 11 января

Пхеньян, 12 января. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела запуск гиперзвуковой ракеты в рамках очередных испытаний, прошедших 11 января. Об этом передает агентство Yonhap.

Незадолго до этого Евросоюз выступил с заявлением, в котором осудил северокорейские пуски. Однако тогда речь шла о ракетных запусках, прошедших 5 января.

Информацию об испытаниях подтвердили и в Пхеньяне. Там уточнили, что пуск ракеты производился в присутствии Ким Чен Ына. Боеголовке удалось поразить цель на расстоянии тысячи километров.

Южная Корея ранее призвала КНДР немедленно прекратить испытания баллистических ракет. В Сеуле считают, что подобные действия Пхеньяна угрожают миру и повышают военную напряженность на фоне дипломатических усилий по установлению мира на Корейском полуострове.