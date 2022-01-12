Аналитик Косарева усомнилась в увеличении зарплат россиян вслед за инфляцией

Москва, 12 января. Некоторые СМИ после новогодних праздников сообщили, что размер оплаты труда россиян может быть проиндексирован вместе с инфляцией — 8,39%. Однако представители малого и среднего бизнеса вряд ли способны себе это позволить, заявила аналитик Екатерина Косарева.

Как отмечали СМИ, повышение заработной платы из-за инфляции предусмотрено статьей 134 Трудового кодекса России. По словам Косаревой, несмотря на это, на практике малый и средний бизнес никак не штрафуются за отказ от следования данному требованию. Трудовое законодательство строго исполняют лишь крупнейшие госкомпании и социально ответственные работодатели, рассказала аналитик «Известиям».

«Однако представители малого и среднего бизнеса, особенно в условиях пандемии и при проблемах последних двух лет с экономикой, вряд ли смогут себе позволить рост зарплат, тем более на такую большую величину — 8%», — считает Косарева.

Также ранее аналитики Росстата определили отрасли российской экономики, обеспечивающие наиболее высокие доход. Так, самые большие зарплаты оказались у нефтяников и газовиков — около 152 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.