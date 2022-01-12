Глава NASA Нельсон с нетерпением ждет личной встречи с Рогозиным

Москва, 12 января. Пандемия коронавируса препятствует личному общению главы NASA Билла Нельсона с российским коллегой Дмитрием Рогозиным, однако он с нетерпением ждет встречи с ним.

Сейчас главы американского NASA и российского Роскосмоса вынуждены обсуждать вопросы по телефону. Нельсон надеется, что ему удастся лично встретиться с Рогозиным, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

«Я с нетерпением жду личной встречи с Дмитрием, а пока мы продолжим говорить так часто, как потребуется», — отметил директор NASA во время телеконференции.

Нельсон добавил, что встреча между ними состоится в любом случае, так как это важно не только для NASA, но и для всего американского правительства. Он пообещал посетить Москву после того, как пандемия стихнет.

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер ранее заявил о гордости за сотрудничество с Роскосмосом. Соответствующее заявление он сделал на фоне информации о продлении функционирования Международной космической станции (МКС) до 2030 года.