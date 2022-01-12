Погромщики попытались спалить здание прокуратуры в Алма-Ате с пожарными внутри

Алма-Ата, 12 января. Участники беспорядков в Алма-Ате попытались заживо сжечь людей в здании прокуратуры. Они напали на прибывших на место сотрудников МЧС Казахстана.

Погромщики набросились на пожарных, начали избивать их палками и бросать опасные предметы. Когда спасатели все же смогли потушить здание, мародеры заперли огнеборцев в помещении и снова подожгли. Несмотря на все трудности сотрудники МЧС все же смогли выбраться из ловушки.

Массовые беспорядки начались в Казахстане на фоне резкого скачка цен на газ. Митинги стремительно переросли в столкновения с силовиками и погромы. Руководство страны полагает, что в происходящем замешаны обученные боевики.

Полиция Алмалинского района Алма-Аты ранее задержала восемь мародеров. У преступников обнаружили украденную из магазинов бытовую и цифровую технику, а также военный инвентарь.