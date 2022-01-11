Сомнолог Литовцев: человеческие сны могут быть связаны с перемещением во времени

Москва, 11 января. Мозговая деятельность человека в период сна может быть связана с путешествиями во времени. Такое заявление сделал ученый сомнолог Игорь Литовцев.

Видение различных картин в период полного покоя тела, по мнению специалиста, всегда считалось ключом к предсказаниям. Во сне мозг отвечал на многие вопросы, ответы на которые хранил в подсознании. Даже в нынешнем мире люди верят в вещие сны.

«Мозг является некоей "машиной времени", поскольку хранит в себе все события прошлого. Именно это качество может помочь в "предсказании будущего", поскольку похожие события дают одинаковое развитие», — сказал Литовцев в интервью Solenka.info.

Православный мудрец Нектарий Оптинский еще в начале прошлого века увидел сон, в котором узнал, когда произойдет конец света. По одной из версий толкования, это может случиться в 2022 году.