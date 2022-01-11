США намерены отсрочить запуск «Северного потока — 2»

Вашингтон, 11 января. Соединенные Штаты продолжают работу со странами Европы, в том числе с Германией, чтобы не допустить запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Таким образом, Вашингтон предпринимает отчаянные попытки не допустить экспорт российского газа в Европу. При этом проект уже находится на стадии сертификации.

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — сказала Нуланд.

По ее словам, немецкие власти подтвердили готовность блокировки «Северного потока — 2». Это может произойти в случае проявления агрессии Москвы на границе с Украиной.

При этом Россия неоднократно опровергала любую информацию о якобы «готовящемся» нападении на Киев. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, миру стоит обратить внимание, что на территории Украины находятся около 10 тысяч западных военных инструкторов, в том числе четыре тысячи из США.